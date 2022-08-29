Клэбо поддерживает идею о частных командах в лыжных гонках: «У меня нет ответа на вопрос, стоит ли использовать модель велоспорта, но мы должны поразмышлять над этим»

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо поддерживает идею создать в лыжных гонках частные команды.

«Мы должны быть открыты для новых предложений. Когда у такой команды, как Великобритания, нет бюджета для участия в соревнованиях, пора о чем-то задуматься. У меня нет ответа на вопрос, стоит ли в полной мере использовать модель велоспорта, но я думаю, что мы все должны поразмышлять над этим. Затем все должно быть сделано шаг за шагом.

В Бельгии велоспорт так же популярен, как лыжный спорт в Норвегии. Бельгийцы есть почти в каждой профессиональной команде. Это позволяет шире использовать опыт, которым обладают в Бельгии.

Культура Норвегии – это лыжи, и если бы была другая модель или, по крайней мере, обдумывалась такая идея, можно было бы сказать, что соревноваться в равных условиях стало легче. Много норвежцев могли бы выступать на Кубке мира в составе разных команд. Есть много различных аспектов и мыслей, которые необходимо озвучить», – сказал Клэбо.

Йоханнес Клэбо: «Частные команды в лыжных гонках – прекрасная идея. Это привлечет международных спонсоров»