Клэбо поддерживает идею о частных командах в лыжных гонках: «У меня нет ответа на вопрос, стоит ли использовать модель велоспорта, но мы должны поразмышлять над этим»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо поддерживает идею создать в лыжных гонках частные команды.

«Мы должны быть открыты для новых предложений. Когда у такой команды, как Великобритания, нет бюджета для участия в соревнованиях, пора о чем-то задуматься. У меня нет ответа на вопрос, стоит ли в полной мере использовать модель велоспорта, но я думаю, что мы все должны поразмышлять над этим. Затем все должно быть сделано шаг за шагом.

В Бельгии велоспорт так же популярен, как лыжный спорт в Норвегии. Бельгийцы есть почти в каждой профессиональной команде. Это позволяет шире использовать опыт, которым обладают в Бельгии.

Культура Норвегии – это лыжи, и если бы была другая модель или, по крайней мере, обдумывалась такая идея, можно было бы сказать, что соревноваться в равных условиях стало легче. Много норвежцев могли бы выступать на Кубке мира в составе разных команд. Есть много различных аспектов и мыслей, которые необходимо озвучить», – сказал Клэбо.

Йоханнес Клэбо: «Частные команды в лыжных гонках – прекрасная идея. Это привлечет международных спонсоров»

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