Йоханнес Клэбо поедет на высотный сбор в США, несмотря на травму

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам принял решение отправиться на высотный сбор в Юту (США).

В последние недели норвежец не мог тренироваться полноценно из-за травмы в области задней поверхности бедра.

«Дело не столько в эффекте, который я получу от высоты в этом году – трудно сказать, окупится это или нет. У меня в приоритете то, что произойдет в 2025 году: я хочу провести свои лучшие дни на чемпионата мира в Граносене.

Если мне нужно рисковать, отправляясь на высоту, чтобы узнать как можно больше о своем теле, я готов это сделать. Поэтому я решил поехать: в долгосрочной перспективе я вижу возможность стать более сильным лыжником.

Если все пойдет плохо, я сяду на самолет и вернусь домой», – сказал Клэбо.