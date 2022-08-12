Клэбо пропустит большую часть сбора норвежской команды в Стейнхьере из-за травмы

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо пропустит большую часть сбора норвежской команды в Стейнхьере.

Клэбо пока не может полноценно тренироваться из-за травмы в области задней поверхности бедра.

«Он отправится в Стейнхьер во вторник и будет на нашей второй тренировке. Кроме того, он примет участие в первой тренировке в среду, а затем вернется домой в Тронхейм», – сообщил тренер норвежских спринтеров Арильд Монсен.

Йоханнес Клэбо может пропустить до 3 месяцев полноценной подготовки из-за травмы в области задней поверхности бедра