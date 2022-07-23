Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов и Былинко победили в пасьютах, Жилинский и Летучева – в спринтерских забегах на 200 м

В Воронежской области продолжается чемпионат России по лыжероллерам.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Бутурлиновка
20 июля
Гонки преследования
Мужчины
20 км, классический стиль
1. Андрей Краснов – 40.56,4
2. Евгений Кудрявцев – 0,2
3. Дмитрий Плосконосов – 36,8
4. Александр Вдовин – 37,5
5. Никита Егоров – 38,5
6. Александр Кириллов – 38,7
Женщины
15 км, классический стиль
1. Арина Былинко – 36.25,3
2. Наталья Матвеева – 23,6
3. Дарья Рогозина – 1.08,2
4. Александра Казакова – 1.09,3
5. Арина Калинина – 1.10,0
6. Мария Козекаева – 1.11,0
22 июля
Спринт, 200 м
Мужчины
1. Иван Жилинский
2. Дмитрий Воронин
3. Антон Юрьев
4. Константин Климушин
5. Павел Лосев
6. Николай Левченко
Женщины
1. Ольга Летучева
2. Виктория Лукашова
3. Мария Попова
4. Екатерина Попова
5. Наталья Матвеева
6. Ульяна Шатагина