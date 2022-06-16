Александр Большунов: «Я надеюсь на то, что международные старты будут. Думаю, FIS и все руководители должны сделать правильный вывод»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов надеется на допуск россиян к международным соревнованиям в новом сезоне.
«Я все-таки надеюсь на то, что международные старты будут. И думаю, что FIS и все руководители должны все-таки сделать правильный вывод.
Они должны сделать, чтобы все спортсмены могли соревноваться в одинаковых условиях. Потому что соревнования – это другой мир. И когда проходят соревнования, то мне кажется, что когда не участвуют одна или две команды, то тогда уже статус соревнований падает. И они не такие уже значимые», – сказал Большунов.