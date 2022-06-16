Александр Большунов: «Я надеюсь на то, что международные старты будут. Думаю, FIS и все руководители должны сделать правильный вывод»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) FIS Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов надеется на допуск россиян к международным соревнованиям в новом сезоне.

«Я все-таки надеюсь на то, что международные старты будут. И думаю, что FIS и все руководители должны все-таки сделать правильный вывод.

Они должны сделать, чтобы все спортсмены могли соревноваться в одинаковых условиях. Потому что соревнования – это другой мир. И когда проходят соревнования, то мне кажется, что когда не участвуют одна или две команды, то тогда уже статус соревнований падает. И они не такие уже значимые», – сказал Большунов.

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