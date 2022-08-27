Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Амундсен и Калво выиграли классические пасьюты, Жув – 2-й, Далквист и Ниенге – 3-и, Валнес – 10-й

Норвежцы Харальд Амундсен и Анне Кьерсти Калво выиграли гонки преследования на лыжероллерной многодневке Toppidrettsveka в Тронхейме.
Лыжероллеры
Тронхейм, Норвегия
Гонка преследования, классический стиль
Мужчины, 10 км
1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 23.07,7
2. Ришар Жув (Франция) – 38,3
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 45,2
4. Михал Новак (Чехия) – 46,0...
7. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 46,6...
10. Эрик Валнес (Норвегия) – 47,5
11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 54,8
12. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 55,1
13. Ван Цян (Китай) – 1.04,6
14. Люка Шанава (Франция) – 1.19,2...
17. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.20,9...
24. Морис Манифика (Франция) – 1.34,3
Женщины, 5 км
1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 17.03,1
2. Мария Меллинг (Норвегия) – 9,2
3. Майя Далквист (Швеция) – 40,0
4. Хедда Амундсен (Норвегия) – 41,3
5. Лотта Венг (Норвегия) – 41,8
6. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 42,6...
8. Марте Сконес (Норвегия) – 45,1
10. Дельфин Клодель (Франция) – 58,0...
17. Ане Стенсет (Норвегия) – 1.40,7