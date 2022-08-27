Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Амундсен и Калво выиграли классические пасьюты, Жув – 2-й, Далквист и Ниенге – 3-и, Валнес – 10-й

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Норвежцы Харальд Амундсен и Анне Кьерсти Калво выиграли гонки преследования на лыжероллерной многодневке Toppidrettsveka в Тронхейме.

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

Тронхейм, Норвегия

Гонка преследования, классический стиль

Мужчины, 10 км

1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 23.07,7

2. Ришар Жув (Франция) – 38,3

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 45,2

4. Михал Новак (Чехия) – 46,0...

7. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 46,6...

10. Эрик Валнес (Норвегия) – 47,5

11. Ииво Нисканен (Финляндия) – 54,8

12. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 55,1

13. Ван Цян (Китай) – 1.04,6

14. Люка Шанава (Франция) – 1.19,2...

17. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1.20,9...

24. Морис Манифика (Франция) – 1.34,3

Женщины, 5 км

1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 17.03,1

2. Мария Меллинг (Норвегия) – 9,2

3. Майя Далквист (Швеция) – 40,0

4. Хедда Амундсен (Норвегия) – 41,3

5. Лотта Венг (Норвегия) – 41,8

6. Элена Рисе Юнсен (Норвегия) – 42,6...

8. Марте Сконес (Норвегия) – 45,1

10. Дельфин Клодель (Франция) – 58,0...

17. Ане Стенсет (Норвегия) – 1.40,7

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