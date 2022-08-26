Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Далквист и Валнес выиграли классические спринты

Сегодня в норвежской Хитре на первом этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka прошли спринты классическим стилем. Победу одержали шведка Майя Далквист и норвежец Эрик Валнес.
Лыжероллеры
Toppidrettsveka
1-й этап
Хитра, Норвегия
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Майя Далквист (Швеция) – 3.04,78
2. Ане Стенсет (Норвегия) – 0,47
3. Лотта Венг (Норвегия) – 0,50
4. Хедда Амундсен (Норвегия) – 1,50
5. Юлие Мире (Норвегия) – 1,70
6. Мария Меллинг (Норвегия) – 2,00
Мужчины
1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.47,27
2. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 0,1
3. Ван Цян (Китай) – 0,7
4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 0,82
5. Арон Окре Рюсстад (Норвегия) – 1,62
6. Ришар Жув (Франция) – 6,48