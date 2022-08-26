Лыжероллеры. Toppidrettsveka. Далквист и Валнес выиграли классические спринты

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Сегодня в норвежской Хитре на первом этапе лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka прошли спринты классическим стилем. Победу одержали шведка Майя Далквист и норвежец Эрик Валнес. 

Лыжероллеры

Toppidrettsveka

1-й этап

Хитра, Норвегия

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Майя Далквист (Швеция) – 3.04,78

2. Ане Стенсет (Норвегия) – 0,47

3. Лотта Венг (Норвегия) – 0,50

4. Хедда Амундсен (Норвегия) – 1,50

5. Юлие Мире (Норвегия) – 1,70

6. Мария Меллинг (Норвегия) – 2,00

Мужчины

1. Эрик Валнес (Норвегия) – 2.47,27

2. Пол Троан Ауне (Норвегия) – 0,1

3. Ван Цян (Китай) – 0,7

4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 0,82

5. Арон Окре Рюсстад (Норвегия) – 1,62

6. Ришар Жув (Франция) – 6,48

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