Лыжероллеры. Кубок мира. Крюгер и Сконес выиграли коньковые гонки с раздельного старта, Хага – 2-я, Иверсен – 4-й

Норвежские лыжники Симен Хегстад Крюгер и Марте Сконес одержали победы в коньковых «разделках» на первом этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке.
Лыжероллеры
Кубок мира
1-й этап
Телемарк, Норвегия
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33.30,6
2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 52,6
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.11,7
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.40,6
5. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 1.42,1
6. Биргер Хартманн (Германия) – 1.49,3
7. Шюр Рете (Норвегия) – 2.08,1...
9. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2.30,3
11. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 2.42,0...
21. Эндрю Янг (Великобритания) – 3.45,4
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Марте Сконес (Норвегия) – 23.23,0
2. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 31,3
3. Линн Семскар (Швеция) – 31,6
4. Кристин Фоснес (Норвегия) – 48,8
5. Маргрете Бергане (Норвегия) – 53,6
6. Юлие Мире (Норвегия) – 1.21,4