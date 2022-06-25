Лыжероллеры. Кубок мира. Крюгер и Сконес выиграли коньковые гонки с раздельного старта, Хага – 2-я, Иверсен – 4-й

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Норвежские лыжники Симен Хегстад Крюгер и Марте Сконес одержали победы в коньковых «разделках» на первом этапе Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке.

Лыжероллеры

Кубок мира

1-й этап

Телемарк, Норвегия

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 33.30,6

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 52,6

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.11,7

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.40,6

5. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 1.42,1

6. Биргер Хартманн (Германия) – 1.49,3

7. Шюр Рете (Норвегия) – 2.08,1...

9. Харальд Амундсен (Норвегия) – 2.30,3

11. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 2.42,0...

21. Эндрю Янг (Великобритания) – 3.45,4

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Марте Сконес (Норвегия) – 23.23,0

2. Рагнхиль Хага (Норвегия) – 31,3

3. Линн Семскар (Швеция) – 31,6

4. Кристин Фоснес (Норвегия) – 48,8

5. Маргрете Бергане (Норвегия) – 53,6

6. Юлие Мире (Норвегия) – 1.21,4

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