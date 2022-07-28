Рете, Холунн, Крюгер, Манифика, Фийон-Майе, Венг, Андерссон выступят в забеге в гору на лыжероллерах на фестивале Blink

Стали известны имена лыжников и биатлонистов, которые планируют принять участие в забеге в гору на лыжероллерах Lysebotn Opp в рамках фестиваля Blink в норвежском Саннесе.

В забеге коньковым стилем выступят норвежцы Шюр Рете, Ханс Кристер Холунн, , Синдре Бьорнестад Скар, Мартин Левстрем Ниенге, шведы Йенс Бурман, Калле Халварссон, французы Морис Манифика, Ришар Жув, Люка Шанава, , , итальянцы Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани и другие спортсмены.

Среди девушек – норвежки Рагнхиль Хага и , шведка Эбба Андерссон, француженка Дельфин Клодель и другие.

На забег дабл-полингом заявлены норвежцы Шюр Рете и , британец Эндрю Масгрэйв. Полный список можно посмотреть здесь.

Оба забега пройдут 3 августа.