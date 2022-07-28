Рете, Холунн, Крюгер, Манифика, Фийон-Майе, Венг, Андерссон выступят в забеге в гору на лыжероллерах на фестивале Blink

Стали известны имена лыжников и биатлонистов, которые планируют принять участие в забеге в гору на лыжероллерах Lysebotn Opp в рамках фестиваля Blink в норвежском Саннесе.
В забеге коньковым стилем выступят норвежцы Шюр Рете, Ханс Кристер Холунн, Симен Хегстад Крюгер, Синдре Бьорнестад Скар, Мартин Левстрем Ниенге, шведы Йенс Бурман, Калле Халварссон, французы Морис Манифика, Ришар Жув, Люка Шанава, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, итальянцы Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани и другие спортсмены.
Среди девушек – норвежки Рагнхиль Хага и Хайди Венг, шведка Эбба Андерссон, француженка Дельфин Клодель и другие.
На забег дабл-полингом заявлены норвежцы Шюр Рете и Петтер Нортуг, британец Эндрю Масгрэйв. Полный список можно посмотреть здесь.
Оба забега пройдут 3 августа.