Спортивные власти Норвегии знали о проблемах с тестированием несовершеннолетних с 2019 года, но не предпринимали никаких действий (Insidethegames)

Олимпийский и Паралимпийский комитеты Норвегии, а также Конфедерация спорта страны были в курсе проблем с тестированием на допинг несовершеннолетних спортсменов с 2019 года, но не предпринимал никаких действий.

Об этом сообщает Inside the Games.

Норвежское антидопинговое агентство последние два года не тестировало спортсменов младше 18 лет из-за закона, требующего согласия родителей на процедуру.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что знает об этой проблеме и находится в контакте с Норвежским антидопинговым агентством, чтобы найти решение.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады