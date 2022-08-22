«Норвежцы будут очень быстро приводить законодательство к общему знаменателю». Вице-президент ФСПР о ситуации с Антидопинговым агентством Норвегии

Вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Ольга Павлова высказалась о возможных санкциях против Антидопингового агентства Норвегии.

Ранее стало известно, что норвежская организация может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за проблем с законодательством страны.

«По наказанию, я думаю, вопрос не такой простой. Раз это уже стало достоянием общественности, то норвежцы будут очень быстро приводить свое законодательство к общему знаменателю.

Это будет непростой вопрос. Я бы не хотела оказаться на месте руководителя НОК Норвегии. Полагаю, если они не приведут в соответствие законодательство, то вопрос может быть решен жестко», – сказала Павлова.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады