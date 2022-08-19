Анфиса Резцова о ситуации с антидопинговым агентством Норвегии: «Не знаю, как в итоге поступит WADA. Но нас всегда за что-то наказывали»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении норвежского спорта.

Сообщалось, что Антидопинговое агентство Норвегии может лишиться статуса соответствия из-за проблем с допинговым законодательством в стране.

«Норвежские спортсмены всю жизнь относились к нам с презрением, обвиняя в допинге. Я даже не знаю, как в итоге поступит WADA. Но нас всегда за что-то наказывали», – заявила Резцова.

Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия. В стране нельзя тестировать спортсменов от 15 до 18 лет без согласия родителей