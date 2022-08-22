Крамер об уходе из сборной России: «Кое-кто из друзей спрашивал меня: «Не стоит ли тебе прекратить тренировать русских?» Я отвечал, что не вижу для этого причин»

Немецкий тренер рассказал о том, как ушел из сборной России по лыжным гонкам после олимпийского сезона.

– Вы намеревались продолжить работу с командой?

– Да, конечно. Во время Олимпиады в Пекине у меня состоялся хороший разговор с Еленой о будущем, потому что мой контракт заканчивался по окончании сезона.

– И вы были готовы подписать новый?

– Да. Елена сказала, что хотела, чтобы я продолжил работу. Я сказал, что сначала мне нужно обсудить это с женой, но в душе знал, что хочу остаться. Мне было очень хорошо и комфортно работать с российскими лыжниками и всей сборной в течение нескольких последних лет. У меня не было сомнений в том, что я хочу продолжать.

– Насколько понимаю, у вас было много переговоров в последующие месяцы при полной неопределенности. Российские СМИ писали, что из-за санкций федерация не нашла возможности оплачивать вашу работу. Это было единственной причиной вашего ухода?

– Да, единственной. Я общался с Еленой почти каждый день. Первые две-три недели она говорила, что проблем не будет и что все считают, что спецоперация скоро закончится. Но через месяц стало ясно, что события приняли другой оборот. Елена извинилась и сказала, что Олимпийский комитет России не сможет оплачивать контракты иностранных тренеров.

– Вы испытывали давление со стороны коллег, друзей или семьи в Германии? Не призывали ли они вас отказаться от этой работы?

– Хороший вопрос. Трудности были. Кое-кто из друзей спрашивал меня: «Маркус, не стоит ли тебе прекратить тренировать русских?». Я отвечал, что на тот момент не вижу причины прекращать, но посмотрим, что случится. Я тоже был уверен, что все закончится через один-два месяца, и мы сможем вернуться к спорту, к нормальной жизни. То есть какие-то вопросы были у моих друзей, но не у семьи.

– Из статьи NRK я поняла, что момент, когда вы поняли, что выхода нет и все закончилось, стал для вас очень эмоциональным.

– Особенным было то, что после Игр я улетел домой, думая, что через 10 дней снова встречусь со своими спортсменами.

– У вас даже не было возможности попрощаться.

– Вот именно. С некоторыми из ребят у меня сложились очень хорошие отношения. Так что это было тяжелое для меня время, не стану скрывать.

Я начал работать с Легковым в 2011-м, а затем с Юлей Ступак, Сергеем Устюговым, Артемом Мальцевым, Глебом Ретивых и другими. Когда ты проводишь вместе с кем-то примерно 250 дней в году, они становятся твоей второй семьей. Это было нелегко, – сказал Крамер.

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