Елена Вяльбе: «Надеюсь, еще не раз увидимся с Крамером, вместе посидим, посмеемся. Благодарна судьбе, что мы тесно и плотно работали»

Президент Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о работе немецкого тренера в российской команде.

«Мы достаточно долго вместе работали. Как человек он очень приятен. Надеюсь, что мы еще не раз с ним увидимся, вместе посидим, посмеемся. Мне приятно, что в его душе остался приятный след о нас.

Он продолжает быть на контакте с некоторыми спортсменами, которые были у него в группе. Не думаю, что итальянцы могут запретить ему консультировать российских спортсменов, потому что это никак не влияет на его работу в сборной Италии. Они с нами много тренировались, с их федерацией у нас очень хорошие отношения.

Хорошо, что у Маркуса есть контакт с нашими ребятами, что при расставании они все ведут себя адекватно и хорошо друг к другу относятся. Я всегда дорожу теплыми отношениями и хорошими людьми. Могу сказать, что Маркус – специалист с большой буквы. Благодарна судьбе, что мы тесно и плотно работали», – сказала Вяльбе.

Крамер об уходе из сборной России: «Вяльбе написала, что я принес вещи, которые многому научили россиян. Я сидел дома один и плакал. Было очень приятно это читать»