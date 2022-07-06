Маркус Крамер: «Вяльбе умеет слушать. На сборах и главных стартах двери ее комнаты 24 часа в сутки открыты для всех с их проблемами»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о характере главы Федерации лыжных гонок России ( ) .

– Елена строга. Но она показала себя также с совершенно другой стороны. Потому что она очень хороший руководитель. Она умеет слушать. На сборах и главных стартах двери ее комнаты 24 часа в сутки открыты для всех с их проблемами.

– Ты хочешь сказать, что здесь (в Норвегии – Sports.ru) ее немного не так понимают?

– Не просто немного, а совсем не так. Да, она может быть строгой, но с какой большой командой, как российская, нужно быть сильной, строгой и принимать жесткие решения, – сказал Крамер.