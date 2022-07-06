Крамер об уходе из сборной России: «Вяльбе написала, что я принес вещи, которые многому научили россиян. Я сидел дома один и плакал. Было очень приятно это читать»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о работе в российской команде и сотрудничестве с главой Федерации лыжных гонок России ( ) .

«Когда я начал тренировать россиян в 2015-м, то на самом деле думал, что сотрудничать с Еленой будет трудно», – сказал Крамер.

По словам Крамера, во время Олимпиады-2022 в Пекине планировалось, что он продолжит работу в российской сборной, но 24 февраля началась спецоперация на Украине.

«Елена была уверена, что все закончится через несколько недель. Мы периодически общались. Но в конце марта — начале апреля она сказала: «Мы не знаем, что будет дальше и насколько это затянется».

В середине апреля пришло сообщение от Елены. Она благодарила за хорошую работу. Писала, что я принес с собой вещи, которые многому научили россиян и сделали их лучше. Я сидел дома один и плакал. Было очень приятно это читать», – отметил тренер.