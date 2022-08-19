Светлана Журова: «Несомненно, антидопинговое агентство Норвегии что‑то мутило. Но не хотелось бы, чтобы их спортсменов отстранили»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала проблемы антидопингового агентства Норвегии.

Агентство могут лишить статуса соответствия WADA из-за того, что последние два года в стране не тестировали юниоров из-за местных законов.

«У Норвегии есть антидопинговый шлейф только в виде догадок. Все догадываются, что‑то здесь не так с астмой, терапевтическими разрешениями. Несомненно, их антидопинговое агентство что‑то «мутило». Казалось бы, там и расследовать нечего. Просто то, что дети с 15–18 лет не тестировались, было законом, который у них есть.

По поводу наказания. Я не кровожадная. Я переживала, когда коллективную ответственность повесили на сборную России. Считаю, это неправильно. Должна быть персональная ответственность: тренер, чиновник, спортсмен. Но не ответственность всей команды. Не хотелось бы, чтобы это случилось, ведь во многих видах спорта без Норвегии соревнования также не будут интересны, как и без России», – рассказала Журова.