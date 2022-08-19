Ишмуратова о проблемах антидопингового агентства Норвегии: «Станет меньше астматиков в биатлоне. Все это только на пользу»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала проблемы антидопингового агентства Норвегии.

Агентство могут лишить статуса соответствия WADA из-за того, что последние два года в стране не тестировали юниоров из-за местных законов.

«Если в законодательстве у них есть барьер относительно допинг‑тестирования юных спортсменов, то, значит, надо его пересмотреть и внести поправки, и тогда проблем не будет. Тогда проблемы в спортивной федерации будут.

В общем, станет меньше астматиков в биатлоне – больше здоровых людей будут заниматься этим видом спорта. Все это только на пользу. Повторюсь, я считаю, что допинг‑тестирование для юных спортсменов идет как гарантия защиты их здоровья», – сказала Ишмуратова.

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