Виталий Смирнов: «Если устранить норвежцев, устранить россиян, устранить еще пару‑тройку стран, умрет весь лыжный спорт»

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и почетный член МОК Виталий Смирнов прокомментировал возможное отстранение норвежских спортсменов от соревнований из-за проблем в антидопинговом агентстве Норвегии.

«сли устранить норвежцев, устранить россиян, устранить еще пару‑тройку стран, умрет весь лыжный спорт. Не будет соревнований, потому что не будет сильнейших спортсменов.

Если вы знаете, первый чемпионат по лыжным гонкам в Норвегии был проведен в 1773 году, а за 40 лет до этого лыжный спорт был включен в программу подготовки норвежских военнослужащих. Представляете, какие там традиции?» – рассказал Смирнов.

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