Тренер сборной России по лыжам: «Если бы я был норвежцем, то мне, наверное, тоже не хотелось бы, чтобы русские выступали. Там антироссийская пропаганда»

Лыжный тренер Егор Сорин поделился мнением о том, что в Норвегии поддержали отстранение сборной России от международных стартов.

«Не думаю, что норвежцы хотят устранить соперников и не соревноваться с нашими. Я побыл в Норвегии в то время, когда это все началось (на Кубке мира в марте). Я видел, что там показывали по телевидению. Скажу так: если бы я был норвежцем и получал информацию в таком виде по ТВ, то мне, наверное, тоже не хотелось бы, чтобы русские выступали.

Там, особенно в Норвегии, идет антироссийская пропаганда. Они показывают ситуацию на 100% с одной стороны, везде висели украинские флаги. Обидно, что из-за политики и медиавойны получается так, что они к нам стали негативно относится», – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников