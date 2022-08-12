Член правления FIS Ресте об отстранении российских спортсменов: «Есть один человек, который может что-то изменить. И он находится в России»

Член правления Международной федерации лыжных видов спорта ( ) Эрик Ресте поделился мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

В июле FIS продлила отстранение россиян до конца летнего сезона.

– У нас они отстранены до тех пор, пока правление не примет новое постановление. А это произойдет, если ситуация изменится.

– Насколько существенными должны быть изменения?

– Трудно сказать. Мы исходим из того, что на сегодняшний день они отстранены. Тут решение принимает не Норвегия. Прежде всего есть один человек, который что-то может изменить, и он находится в России.

Это совершенно экстраординарная ситуация <…>. И мое мнение тут однозначно: спорт тоже должен на это реагировать. Я говорил об этом раньше и повторю это сейчас. Ситуация не изменилась. Все длится слишком долго, – рассказал Ресте.

ПРИМЕЧАНИЕ: мы опустили часть цитаты Ресте для соответствия законам РФ.

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