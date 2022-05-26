Глава FIS об отстранении россиян: «Мы следовали рекомендациям МОК, потому что разделяем их мнение»

Президент Международной федерации лыжных видов спорта ( ) Йохан Элиаш заявил, что, отстраняя российских спортсменов, организация следовала рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«Как вы могли заметить, мы следовали рекомендациям МОК. Эта проблема многогранна, должен сказать, что мы действовали очень решительно и четко и следовали рекомендациям МОК не просто потому, что это , а потому что разделяем их мнение», – сказал Элиаш.

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