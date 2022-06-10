Бородавко о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Пытаются сделать все возможное, чтобы Клэбо всегда был на высоте. Один человек смял всю красоту лыжных гонок»

Тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что красоту лыжных гонок «смяли» ради норвежца .

– На конгрессе приняли неоднозначное решение уравнять дистанции для женщин и мужчин. Вяльбе подчеркнула, что не против дистанции в 50 километров у женщин, а вот сокращение дистанций у мужчин резко раскритиковала.

– Да, сказала, что «мужиков превращают в слюнтяев». Когда разговор шел, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций. Но когда сделали наоборот – это ни в какие ворота не лезет. Я не пойму, как руководство FIS принимает решения. Это какие-то непонятные эксперименты на лучших спортсменах мира.

Если это инициатива , так пусть обкатывает эту систему у себя в Норвегии! Получается, что пошли на поводу у одного человека, который исполнил свои «хотелки» и ушел.

Это все делается в угоду только одному спортсмену. Каждый год увеличивают количество спринтов, дистанцию сократили до 10 километров. Все гонки преследования превращаются в масс-старт, будут иметь преимущество быстрые финишеры.

– Мы уже видели подобное на Олимпиаде, когда была сокращена дистанция марафона. Но там ведь хоть как-то можно было прикрыться погодными условиями. Но чтобы менять всю систему лыжных гонок ради одного Клэбо… Вы же его имеете в виду?

– Конечно, его. Норвежцы очень болезненно перенесли победу Непряевой в общем зачете Кубка мира. Плюс те две победы российских команд в эстафетах на Олимпиаде.

Это был удар по норвежской федерации, они этого не ожидали! Потому что в интервью перед Олимпийскими играми они анонсировали, что едут за 12 золотыми медалями. И то, что случилось, для них было шоком, было видно, насколько они растеряны. Их гегемония закончилась, их подвинули и отправили в партер. Слава богу, что хоть прекратились все эти разговоры про допинг.

С уходом Йохауг женской команде Норвегии будет очень трудно доминировать, а в мужском составе есть только один лидер, и они пытаются сделать все возможное, чтобы хотя бы Клэбо всегда был на высоте. А лыжный спорт от этого просто теряется. И странно, что все эти нововведения идут не от стран Центральной Европы, которые всегда тяготели больше к спринтерским дистанциям, а от Норвегии.

Один человек взял и просто смял всю красоту лыжных гонок. От этого не выигрывает никто, кроме все того же одного спортсмена. 90% лыжников против этих изменений. Я в шоке от руководства FIS, а мнение России, которая показывает выдающиеся результаты, поддерживает уровень лыжного спорта в мире, их просто не интересует, – сказал Бородавко.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против