Вероника Степанова: «В марте был предварительный зондаж относительно моего интереса к смене спортивного гражданства»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова поделилась мнением о смене спортивного гражданства.

«Как вы понимаете, в реальности сменить спортивное гражданство можно, если только спортивные функционеры какого-то государства ну очень заинтересованы в новом приобретении. «Покупатели» же готовы впрягаться лишь за избранных – молодых, но уже проявивших себя спортсменов с высоким шансом выиграть для «новой спортивной родины» золото чемпионата мира или Олимпиады.

Теперь обо мне. Да, в начале марта был предварительный зондаж относительно моего интереса к смене спортивного гражданства. К тому времени сложилось мнение о том, что я некая «новая разновидность русской спортсменки». Точнее, не сложилось, а сложили.

Западным журналистам некогда выяснять реальное положение дел, они строят свои «домики на песке», придумывают альтернативную реальность и в ней же сами и живут. Если девушка улыбается, охотно дает интервью и пытается говорить по-английски – значит, она явно разделяет все актуальные либеральные ценности и не мечтает ни о чем другом, как на Запад перебраться.

Рада была всех в это поверивших разочаровать! Во-первых, разделяю, мягко говоря, не все ценности – и с тех пор достаточно прямо высказывалась по этому поводу. Во-вторых, я обязана своей карьере десяткам людей на Родине, которые теперь ждут от меня отдачи, побед.

В-третьих, я чуть лучше многих атлетов, по крайней мере в моем виде спорта, имела шанс примерить на себя жизнь и карьеру за рубежом», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле