Вероника Степанова: «Мне нравится аббревиатура ЗМС в сочетании с моей фамилией. Вот к чему дальше стремиться в 21 год – это вопрос»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о присвоении ей звания мастера спорта международного класса.

«Кот Ученый говорит, что мастер спорта международного класса – звание спортивное, в соответствии с установленными нормативами, а мастер спорта заслуженный – звание почетное, за победу.

Видимо, не очень часто «просто» мастера спорта становятся заслуженными, поэтому звание МСМК где‑то меня искало с полгода. Я не расстроилась, мне нравится аббревиатура ЗМС в сочетании с моей фамилией. Вот к чему дальше стремиться в 21 год – это вопрос», – написала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места