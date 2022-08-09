Тихонов о Вяльбе в «Спартаке»: «Великая спортсменка и тренер, имеет право на все что угодно. Я бы проголосовал за нее»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в «Спартак».

Сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла». Нефтяная компания – многолетний генеральный спонсор лыжной организации.

«Отношусь к с большим уважением за ее характер, стойкость и самоотверженность.

Вы же знали, что ей предлагали уйти с поста президента в свое время, а она хлопнула дверью и сказала, что когда ее не переизберут, тогда и уйдет.

Она великая спортсменка и тренер, имеет право на все что угодно. Вяльбе заслужила это своими результатами, подняв федерацию из пепла. Ей принимать решение, но я бы проголосовал за нее», – сказал Тихонов.

Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака» с подачи «Лукойла» – генерального спонсора Федерации лыжных гонок России