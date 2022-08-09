Юрий Бородавко: «Вяльбе показала себя как эффективный менеджер, сумела создать боеспособную команду. Вероятно, она сможет помочь и «Спартаку»

Теги Спартак премьер-лига Россия лыжные гонки Юрий Бородавко ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в «Спартак».

Сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла», нефтяная компания – многолетний генеральный спонсор лыжной организации.

«Я точно так же, как и вы, узнал это из прессы. Внутри федерации таких обсуждений нет.

Если и будет, то Елена Валерьевна уже показала себя как эффективный менеджер. Она сумела создать внутри федерации очень боеспособную команду. Вероятно, она сможет помочь и «Спартаку».

Только не надо путать менеджерские обязанности и тренерские. Это абсолютно разные вещи. Может, она сможет внести что-то новое, что повлияет в лучшую сторону для «Спартака», – сказал Бородавко.

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