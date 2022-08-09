Губерниев о Вяльбе в «Спартаке»: «Там наверняка отличная зарплата, лыжники же по-прежнему будут бегать за медали»

высказался о возможном назначении в «Спартак».

Сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России может войти в совет директоров по приглашению , нефтяная компания – многолетний генеральный спонсор лыжной организации.

«Итак, Вяльбе с подачи «Лукойла» может войти в совет директоров ФК «Спартак»!

Новость прекрасная, там наверняка отличная зарплата, лыжники же по-прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали», – написал телеведущий и комментатор «Матч ТВ».