Губерниев о Вяльбе в «Спартаке»: «Там наверняка отличная зарплата, лыжники же по-прежнему будут бегать за медали»

Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Елены Вяльбе в «Спартак».
Сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России может войти в совет директоров «Спартака» по приглашению «Лукойла», нефтяная компания – многолетний генеральный спонсор лыжной организации.
«Итак, Вяльбе с подачи «Лукойла» может войти в совет директоров ФК «Спартак»!
Новость прекрасная, там наверняка отличная зарплата, лыжники же по-прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали», – написал телеведущий и комментатор «Матч ТВ».