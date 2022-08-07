Спицов принял участие в массовом забеге в Тюмени: «Пульс отлично разгоняется – это говорит о том, что я восстановился после сбора»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что восстановился после нагрузок на сборе в Малиновке.

Дома в Тюмени лыжник принял участие в массовом пятикилометровом забеге, где установил рекорд трассы (16:06).

– Честно говоря, не планировал так быстро бежать. Хотел просто продышаться. Но получилось так, что ребята с самого старта начали по 3,17 за километр бежать. Думал: ну побегу им в спину, посмотрю, что из этого выйдет.

За полтора километра втянулся, уже стало довольно легко. Хотел вперед выходить, но понял, что круга не знаю, поэтому больше половины дистанции оставался за спиной. Потом спросил: скоро финиш? Мне ответили, что да. И я последний километр уже ускорился. Получилось выиграть.

– На контрасте со сбором в Малиновке забег в Тюмени стал легкой прогулкой?

– Не совсем. Я три дня хорошо отдыхал. Пульс отлично разгоняется, это говорит о том, что я восстановился после сбора. Сейчас хорошую интервальную работу сделал. Поэтому все идет в рамках тренировочного плана.

– Вы поставили рекорд трассы, где недавно бежал ваш партнер по сборной . Будете его как-то шуточно подначивать?

– Если бы предыдущий рекорд принадлежал ему, то, наверное, стал бы. А так как он бежал и не преследовал цели установить лучшее время, то смысл его подначивать? Если захочет, то сам потом придет. Ваня тоже неплохо бегает кроссы. Возможно, теперь для него есть какой-то стимул, ха-ха.

– Ранним утром выходного дня в забеге участвовало более сотни тюменцев. Удивлены?

– Совсем нет. Тюмень – это законодательница мод в спорте. Это один из самых спортивных городов в России. Не столько удивительно, а сколько приятно, что много людей в свой выходной могут выйти в 9 утра на старт пяти километров, – сказал Спицов.