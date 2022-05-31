Денис Спицов: «Сбор в Крыму – самый тяжелый из всей подготовки. Можно тренироваться, можно психологически настроиться, но подготовиться к этому нельзя»

Лыжники группы поделились впечатлениями от сбора в Крыму.

«Юрий Викторович построил очень хороший коллектив, который действительно отзывается на все. Я говорю даже не относительно ребят-спортсменов, а персонала, то есть и доктора, и второго тренера. Они помогают, все настолько отработано. У них система: ты едешь на велосипеде, нужно попить, никаких остановок нет, у тебя всегда есть поддержка», – сказал .

«Могу сказать, что к этому нереально подготовиться. Можно тренироваться, можно психологически настроиться, но подготовиться нельзя. Это самый тяжелый сбор из всей подготовки, которая у нас есть. Тяжелый прежде всего из-за того, что ударная, очень сильная нагрузка на ноги», – отметил .

«Каждый знает, что он делает и для чего он делает это. Гонять и толкать кого-то тут не нужно и не надо. Мы понимаем, для чего мы здесь находимся, и нет такого, чтобы нас гоняли», – добавил .