Иван Якимушкин: «Сейчас у меня не те кондиции, при которых надо бегать. Мышцы сильные, но в них совсем нет скорости»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин прокомментировал свое второе место в классической гонке на 15 км с раздельным стартом на чемпионате Тюменской области по лыжероллерам.

– Гонка прошла в тридцатиградусную жару. Сильно сложно было?

– Да в принципе дистанция не такая длинная, это не какой-то марафон. Так что бежалось адекватно. Просто надо было на разминке немного менее избыточно согреться, чтобы в гонке уже не было неприятных ощущений. А так – неплохо все.

– 12 секунд уступили Андрею Парфенову. Насколько это хорошо или плохо на данный момент?

– Тут и не хорошо и не плохо. Это просто подготовительный момент. Сейчас у меня не те кондиции, при которых надо бегать. У каждого своя задача и проработка. Все тренеры идут по своему плану – просто кто-то находится в хорошем состоянии, а кто-то не очень.

– В этом году вы перебрались в тренировочную группу . Адаптировались уже к нагрузкам, о которых многие лыжники слагают легенды?

– К нагрузкам-то я адаптировался. У Юрия Викторовича немножко другой подход. Надо привыкать к этим тяжелым движениям уже в середине лета. Я думаю это даст плоды зимой. Это та мощность, которая должна добавить скорости именно в зимний период.

– Сможете оценить свою форму на данный момент?

– У нас был разговор с тренером. Я в неплохих кондициях, но речь не про скорость. Почти все время мы делали специальные силовые работы.

Поэтому сейчас у нас мышцы сильные, с хорошей мощностью, но в них совсем нет скорости. Это очень медленные движения, которые в ближайшее время нужно будет нарабатывать и разгонять, – сказал Якимушкин.

Парфенов и Пантрина выиграли классические «разделки» на чемпионате Тюменской области по лыжероллерам, Якимушкин и Жамбалова – 2-е