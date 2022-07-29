Контрольная тренировка группы Бородавко. Собакарев и Истомина выиграли, Казакевич – 4-я, Большунов – 8-й

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Сегодня в Малиновке прошла контрольная тренировка группы тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко

В забеге участвовала биатлонистка Ирина Казакевич, которая проходила сбор с лыжниками. 

Лыжероллеры

Контрольная тренировка

Мужчины

1. Андрей Собакарев – 33,57

2. Алексей Червоткин – 34,08

3. Артем Мальцев – 34,35

4. Иван Якимушкин – 34,40

5. Денис Спицов – 35,15

6. Александр Терентьев – 35,33

7. Никита Денисов – 35,56

8. Александр Большунов – 36,19

Женщины

1. Мария Истомина – 30,10

2. Наталья Непряева – 31,08

3. Юлия Ступак – 31,55

4. Ирина Казакевич – 32,13

5. Дарья Непряева – 32,57

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