Контрольная тренировка группы Бородавко. Собакарев и Истомина выиграли, Казакевич – 4-я, Большунов – 8-й

Сегодня в Малиновке прошла контрольная тренировка группы тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко.
В забеге участвовала биатлонистка Ирина Казакевич, которая проходила сбор с лыжниками.
Лыжероллеры
Контрольная тренировка
Мужчины
1. Андрей Собакарев – 33,57
2. Алексей Червоткин – 34,08
3. Артем Мальцев – 34,35
4. Иван Якимушкин – 34,40
5. Денис Спицов – 35,15
6. Александр Терентьев – 35,33
7. Никита Денисов – 35,56
8. Александр Большунов – 36,19
Женщины
1. Мария Истомина – 30,10
2. Наталья Непряева – 31,08
3. Юлия Ступак – 31,55
4. Ирина Казакевич – 32,13
5. Дарья Непряева – 32,57