Контрольная тренировка группы Бородавко. Собакарев и Истомина выиграли, Казакевич – 4-я, Большунов – 8-й

Сегодня в Малиновке прошла контрольная тренировка группы тренера сборной России по лыжным гонкам .

В забеге участвовала биатлонистка , которая проходила сбор с лыжниками.

Лыжероллеры

Контрольная тренировка

Мужчины

1. Андрей Собакарев – 33,57

2. – 34,08

3. – 34,35

4. – 34,40

5. – 35,15

6. – 35,33

7. Никита Денисов – 35,56

8. – 36,19

Женщины

1. – 30,10

2. – 31,08

3. – 31,55

4. Ирина Казакевич – 32,13

5. – 32,57