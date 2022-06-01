Якимушкин о сборе группы Бородавко: «Нас предупреждали, что нагрузки будут сильные. Я готовился, но думал, первую неделю будет попроще»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Иван Якимушкин Лыжи

Российский лыжник Иван Якимушкин поделился впечатлениями от начала работы в группе тренера Юрия Бородавко. 

«Нас предупреждали, что нагрузки будут достаточно сильные с самого первого сбора и что нужно к ним подготовиться. Приехали и убедились, что подготовиться действительно нужно было. 

Я готовился, но думал, первую неделю будет попроще, а тут прям сразу в волну нагрузок мы влетаем. Надеюсь, в следующем году я буду поумнее уже», – сказал Якимушкин. 

Юрий Бородавко также высказался о работе с лыжником. 

«Слабое место Якимушкина? Не буду говорить. Постараемся результатами доказать, что мы на правильном пути, видим проблему и постараемся ее решить.

Нужно сделать сдвиг и исправить состояние, которое не позволяло ему подняться выше тех результатов, которых он уже достиг.

Несмотря на то, что он физически крепкий парень, он высоко функциональный. Он может держать очень высокий темп – это одно из сильных его качеств, которое мы постараемся развить», – сказал Бородавко. 

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