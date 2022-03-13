Непряева заработала свыше 119 тысяч швейцарских франков призовых за сезон, Большунов – более 74 тысяч

Российская лыжница заработала 119450 швейцарских франков (около 128 тысяч долларов) за сезон, сообщается на сайте FIS.

Непряева – лидер по этому показателю в сезоне. Она стала обладательницей Большого хрустального глобуса. Второе место занимает норвежка Тереза Йохауг (87000), третье – американка Джесси Диггинс (76375).

Россиянка Татьяна Сорина получит 20800 швейцарских франков, – 6500, Вероника Степанова – 4850, Христина Мацокина – 1250, Лилия Васильева – 350, Анастасия Рыгалина – 250.

Трехкратный олимпийский чемпион стал лидером по призовым среди российских лыжников – он заработал 74025 швейцарских франков (свыше 79 тысяч долларов).

По сумме призовых Большунов уступил только победителю общего зачета норвежцу (146400).

заработал 27650 швейцарских франков, Денис Спицов – 26475, Алексей Червоткин – 23325, Иван Якимушкин – 20925, Александр Терентьев – 18500, Артем Мальцев – 10950, Глеб Ретивых – 10000, Илья Семиков – 9500, Андрей Мельниченко – 700, Андрей Ларьков – 250, Сергей Ардашев – 200.