Непряева заработала свыше 119 тысяч швейцарских франков призовых за сезон, Большунов – более 74 тысяч

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Российская лыжница Наталья Непряева заработала 119450 швейцарских франков (около 128 тысяч долларов) за сезон, сообщается на сайте FIS.

Непряева – лидер по этому показателю в сезоне. Она стала обладательницей Большого хрустального глобуса. Второе место занимает норвежка Тереза Йохауг (87000), третье – американка Джесси Диггинс (76375). 

Россиянка Татьяна Сорина получит 20800 швейцарских франков, Юлия Ступак – 6500, Вероника Степанова – 4850, Христина Мацокина – 1250, Лилия Васильева – 350, Анастасия Рыгалина – 250. 

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал лидером по призовым среди российских лыжников – он заработал 74025 швейцарских франков (свыше 79 тысяч долларов). 

По сумме призовых Большунов уступил только победителю общего зачета норвежцу Йоханнесу Клэбо (146400). 

Сергей Устюгов заработал 27650 швейцарских франков, Денис Спицов – 26475, Алексей Червоткин – 23325, Иван Якимушкин – 20925, Александр Терентьев – 18500, Артем Мальцев – 10950, Глеб Ретивых – 10000, Илья Семиков – 9500, Андрей Мельниченко – 700, Андрей Ларьков – 250, Сергей Ардашев – 200.

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