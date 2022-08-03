Сергей Устюгов: «Жена сказала: «Годик побегай, покайфуй. Получай удовольствие. Мы справимся»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Матч ТВ Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, как принял решение продолжить спортивную карьеру. 

«После Олимпиады мысли были 80 на 20: 20% говорило «давай, бегай», 20 – «а зачем?» Медали чемпионата мира есть, медаль Олимпиады есть. Не личная, но она есть.

В Кубке мира я был второй. Выиграть его – я до сих пор не верю, что смогу, потому что уже не молод, травмы дают о себе знать. Даже просто на тренировке понимаешь, что какие-то упражнения не сможешь сделать, так как что-то может обостриться. 

В садике у дочки говорят: «Сразу видно, когда у вас папа приезжает. Ребенок ведет себя по-другому».

Когда находишься с семьей, это совершенно другие эмоции. Когда говорят о каких-то спортивных результатах, понимаешь. что это все второстепенно. Я кайфую от того, что я отец, что у меня дочь, сын. 

Лена (жена) сказала: «Годик побегай, покайфуй. Получай удовольствие. Мы справимся», – сказал Устюгов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные