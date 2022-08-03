Сергей Устюгов: «Жена сказала: «Годик побегай, покайфуй. Получай удовольствие. Мы справимся»

Олимпийский чемпион рассказал, как принял решение продолжить спортивную карьеру.

«После Олимпиады мысли были 80 на 20: 20% говорило «давай, бегай», 20 – «а зачем?» Медали чемпионата мира есть, медаль Олимпиады есть. Не личная, но она есть.

В Кубке мира я был второй. Выиграть его – я до сих пор не верю, что смогу, потому что уже не молод, травмы дают о себе знать. Даже просто на тренировке понимаешь, что какие-то упражнения не сможешь сделать, так как что-то может обостриться.

В садике у дочки говорят: «Сразу видно, когда у вас папа приезжает. Ребенок ведет себя по-другому».

Когда находишься с семьей, это совершенно другие эмоции. Когда говорят о каких-то спортивных результатах, понимаешь. что это все второстепенно. Я кайфую от того, что я отец, что у меня дочь, сын.

Лена (жена) сказала: «Годик побегай, покайфуй. Получай удовольствие. Мы справимся», – сказал Устюгов.