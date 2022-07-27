«На первом спуске меня ребята из Норвегии толкали в палку, на втором начали объезжать, а на третьем кричать «оп», чтобы я ушел в сторону». Устюгов рассказал о «залете» с лыжами в 2017-м

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал о самых удачных и неудачных гонках в плане подготовки лыж.

– Какая гонка была самой залетной на международном уровне и какая наоборот – когда лыжи перли?

– Чемпионат Норвегии считается? Скиатлон, когда тестировали мазь на одном подъеме – и мне все было мало, была такая сыпучка. Я выбрал держание, сам настоял на этом.

В гонке на первом спуске меня ребята из Норвегии толкали в палку, на втором начали объезжать, а на третьем начали кричать «оп», чтобы я ушел в сторону. И я классикой приехал 30 какой-то. Переоделся и занял то ли 9-е, то ли 10-е место итоговое. Это было до ЧМ-2017 в Лахти.

Я еще за пару дней до этого говорил: ребята, я не знаю, как это вообще – замазаться? Что это такое? И они потом мне: вот ты спрашивал, что такое замазаться – теперь понимаешь. Но это была моя ошибка – надо было уйти на другой подъем, попробовать лыжи не по сыпучке. На этом учатся, это нормальная ситуация.

А когда лыжи перли? ЧМ в Лахти – действительно работали на уровне чуть лучше остальных. Много моментов, когда работали хорошо или как у всех, но чтобы реально хуже, чем у других, такого мало бывало.

Вспомнил еще одну залетную гонку – Ски-тур в Канаде. Я выходил на последнюю гонку лидером, за мной был в минуте или в полутора – он догнал меня и убежал. Была сыпучка, одна из тяжелых гонок в теплую погоду. Лыжи у всех ехали плюс-минус одинаково, – сказал Устюгов.