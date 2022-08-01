Егор Сорин: «Присутствие Устюгова в какой-то момент стало напрягать меня и немного мешать рабочей атмосфере в команде»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, почему двукратный чемпион мира Сергей Устюгов покинул его группу.

Главная лыжная новость июля – уход из вашей группы Сергея Устюгова. Он произнес фразу, что его присутствие вас напрягало. Что он имел в виду?

– Ну в чем-то Сергей прав. Конечно, да, его присутствие в какой-то момент стало напрягать меня и немного мешать рабочей атмосфере в команде. Не укладывалась моя работа как тренера в этом проекте, когда он тренируется в моей группе, а план пишет Маркус Крамер (с ним Устюгов работал много лет, этой весной Крамер покинул сборную России – Sports.ru), который присылает его мне и Сергею.

Договаривались, что я отправляю Маркусу свой план на сбор, а он уже на его основе составляет план для Сергея так, чтобы и средства где-то были схожи, и дни отдыха, и тренажерный зал, чтобы уже непосредственно я как тренер мог с Сергеем работать в рамках это плана.

Работа тренера – это не только составление плана, но и его реализация. Я как раз и должен был заниматься реализацией и организацией тренировочного процесса, контролем и корректировкой качества выполнения тренировок Сергея. Каким бы спортсмен ни был самостоятельным и думающим, я уверен, что в какие­-то периоды необходим тренер, который должен видеть спортсмена со стороны.

И раз уж у Маркуса нет возможности быть рядом, я собирался выполнить эту функцию. Но в какой-то момент Сергею стало комфортнее проводить тренировки самостоятельно, что меня, естественно, категорически не устраивало. Тогда своей роли как тренера я не видел. И зачем мне брать ответственность за спортсмена, в тренировочном процессе которого я не участвую?

А вообще мне было интересно как раз поработать с Сергеем, потому что я знаю его потенциал и считаю, что те результаты, что он показывал до этого, не его предел – он может больше, ему есть куда расти. Хоть он и говорил, что у него возраст, но ему всего 30, и я считаю, что и в эти годы спортсмен может дальше раскрываться и показывать высокие результаты. Есть детали, грамотная работа над которыми, позволит спрогрессировать с ним.

Но Сергей не видел моей роли в тренировках, ему не нужен был тренер как таковой. А зачем мне спортсмен, с которым я не могу работать как тренер? Мне для чего это? Чтобы лишний человек был в команде, и на него отвлекались бы другие спортсмены, видя, что он полностью все делает самостоятельно, не воспринимая меня как тренера? Меня это категорически не устраивало.

Мы до споров даже не дошли. У него был тренировочный план, мы давали ему подсказки, корректировали, но Сергею это было не нужно. Зачем мне брать его в группу, ставить подпись, что я отвечаю за спортсмена и его результат, в котором я не сыграю никакой роли? – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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