Егор Сорин: «Чрезмерная вера Устюгова в то, что он справится сам, мешала ему добиваться более высоких результатов»

Тренер российских лыжников прокомментировал перспективы олимпийского чемпиона после перехода на индивидуальную подготовку.

– Вы считаете, что Сергею хватит знаний и где-то силы воли, чтобы поработать и показать результат в сезоне?

– Вообще, я считаю, что как раз чрезмерная вера Сергея в свои знания, интуицию и то, что он справится сам, и мешала ему в предыдущие годы добиваться более высоких результатов.

– То есть он не слушал и Крамера, получается? Или Маркус шел у него на поводу?

– Я бы не сказал, что он шел на поводу, но он доверял Сергею, доверяет до сих пор. Маркус вообще такой тренер, который работает со спортсменом на доверительных отношениях. Мне кажется, в какие-то моменты интуиция Сергея подводила. Сергей много что выиграл, но, наверное, мог бы выиграть больше. Понятно, что куда-то не допустили, были травмы, но даже эти самые травмы – иногда следствие тех или иных ошибок спортсмена.

Я считаю, что Сергей реально способен на большее. Если жизнь его чему-то научила за эти годы, и он будет правильнее относиться к тренировочному процессу, то сможет добиться высокого результата. Для Сергея будет хорошей мотивацией на будущее и большим плюсом всей сборной, если в его нынешней ситуации он покажет результат, как минимум не хуже, чем если бы тренировался дальше на централизованной подготовке.

Я не согласен с теми, кто говорит об его уходе. Сейчас все зависит от Сергея. Если он соберется, оглянется назад, чтобы увидеть допущенные ошибки, и сделает правильные выводы, то реально сможет в будущем выйти на достаточно высокий уровень.

Интересно, получится это у Сергея или нет. Будет классно и для болельщиков, и для нашего вида спорта, если мы не потеряем Сергея, – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников