Егор Сорин: «Чрезмерная вера Устюгова в то, что он справится сам, мешала ему добиваться более высоких результатов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Тренер российских лыжников Егор Сорин прокомментировал перспективы олимпийского чемпиона Сергея Устюгова после перехода на индивидуальную подготовку.

Вы считаете, что Сергею хватит знаний и где-то силы воли, чтобы поработать и показать результат в сезоне?

– Вообще, я считаю, что как раз чрезмерная вера Сергея в свои знания, интуицию и то, что он справится сам, и мешала ему в предыдущие годы добиваться более высоких результатов.

То есть он не слушал и Крамера, получается? Или Маркус шел у него на поводу?

– Я бы не сказал, что он шел на поводу, но он доверял Сергею, доверяет до сих пор. Маркус вообще такой тренер, который работает со спортсменом на доверительных отношениях. Мне кажется, в какие-то моменты интуиция Сергея подводила. Сергей много что выиграл, но, наверное, мог бы выиграть больше. Понятно, что куда-то не допустили, были травмы, но даже эти самые травмы – иногда следствие тех или иных ошибок спортсмена.

Я считаю, что Сергей реально способен на большее. Если жизнь его чему-то научила за эти годы, и он будет правильнее относиться к тренировочному процессу, то сможет добиться высокого результата. Для Сергея будет хорошей мотивацией на будущее и большим плюсом всей сборной, если в его нынешней ситуации он покажет результат, как минимум не хуже, чем если бы тренировался дальше на централизованной подготовке.

Я не согласен с теми, кто говорит об его уходе. Сейчас все зависит от Сергея. Если он соберется, оглянется назад, чтобы увидеть допущенные ошибки, и сделает правильные выводы, то реально сможет в будущем выйти на достаточно высокий уровень.

Интересно, получится это у Сергея или нет. Будет классно и для болельщиков, и для нашего вида спорта, если мы не потеряем Сергея, – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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