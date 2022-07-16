«Собираюсь ли в политику? Куда мне с моим характером». Устюгов ответил на вопросы болельщиков

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете ответил на вопросы болельщиков в соцсети.

– Какая мотивация на сезон от 1 до 10?

– Прогнозы – это дело я не люблю, как пойдет по ходу сезона.

– Может, вернуться к ? Европу открыли.

– Я бы с радостью, но есть одна проблемка. Какая – не расскажу.

– будет (вам) помогать?

– Возможно. Еще не спрашивал, пока я справляюсь сам.

– В политику путь держишь?

– Куда мне в политику с моим характером, – написал Устюгов.

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