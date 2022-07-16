«Собираюсь ли в политику? Куда мне с моим характером». Устюгов ответил на вопросы болельщиков

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов ответил на вопросы болельщиков в соцсети.
– Какая мотивация на сезон от 1 до 10?
– Прогнозы – это дело я не люблю, как пойдет по ходу сезона.
– Может, вернуться к Маркусу Крамеру? Европу открыли.
– Я бы с радостью, но есть одна проблемка. Какая – не расскажу.
– Сергей Турышев будет (вам) помогать?
– Возможно. Еще не спрашивал, пока я справляюсь сам.
– В политику путь держишь?
– Куда мне в политику с моим характером, – написал Устюгов.
«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера