«Собираюсь ли в политику? Куда мне с моим характером». Устюгов ответил на вопросы болельщиков

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Турышев Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов ответил на вопросы болельщиков в соцсети.

– Какая мотивация на сезон от 1 до 10?

– Прогнозы – это дело я не люблю, как пойдет по ходу сезона.

– Может, вернуться к Маркусу Крамеру? Европу открыли.

– Я бы с радостью, но есть одна проблемка. Какая – не расскажу. 

Сергей Турышев будет (вам) помогать?

– Возможно. Еще не спрашивал, пока я справляюсь сам.

– В политику путь держишь?

– Куда мне в политику с моим характером, – написал Устюгов. 

«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера

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