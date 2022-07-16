Сергей Турышев: «Раз Устюгов готовится к сезону, то обязательно будет бегать. Если бы Сергей не хотел выходить на старты, он бы не начинал летние тренировки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Турышев Сергей Устюгов Иван Брагин Лыжи

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев высказался об уходе олимпийского чемпиона Сергея Устюгова из группы Егора Сорина.

– Вас удивил уход Сергея Устюгова сначала к Егору Сорину, а теперь в сборную ХМАО-Югры?

– Я отношусь к этому спокойно, меня не интересуют причины, по которым он принимал те или иные решения. Раз олимпийский чемпион так решил – значит, так и будет. Устюгов выразил желание готовиться с нашей командой по планам Крамера – ради бога.

Пока я с ним лично еще не виделся, сделаю это в конце июля в Малиновке, где наша команда проводит сборы. Мы обсудим, каким он видит сотрудничество с нашей командой.

– Будет ли Устюгов бегать на российских стартах за сборную ХМАО?

– Раз он готовится к сезону, тем более со сборной округа, то обязательно будет бегать. Если бы Сергей не хотел вообще выходить на старты, он бы даже не начинал летние тренировки. Ему что – заняться нечем дома? Сын только родился, дочка еще маленькая. Но он терпит, пашет, мотается по сборам. Уверен, что он будет выступать на всех стартах.

Ивана Брагина, личного тренера Сергея Устюгова, не собираетесь привлечь к работе с командой?

– Брагин работает в биатлоне с молодежью, но если он сам захочет к нам присоединиться, то найдем возможность решить этот вопрос, – сказал Турышев.

«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера

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