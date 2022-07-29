Контрольная тренировка лыжников. Соловьев и Рыгалина одержали победы, Степанова – 3-я, Ретивых – 5-й

В Раубичах прошла контрольная тренировка групп тренеров сборной России по лыжным гонкам , Андрея Нутрихина и .

Лыжероллеры

Контрольная тренировка

Мужчины

1. Павел Соловьев

2. Никита Родионов

3. Егор Митрошин

4. Илья Трегубов

5.

6. Данил Нелипа

7. Сергей Волков

8.

9. Сергей Шаров

10. Денис Филимонов

Женщины

1.

2. Елизавета Шалабода

3.

4.

5. Кристина Кускова

6. Екатерина Смирнова

7. Анастасия Кириллова

8. Майя Якунина

9. Алена Баранова

10.

11. Арина Каличева

12. Александра Кононова

13.

14.

15. Диана Соболева

16. Кристина Харитонович

17. Анна Грухвина

18. Екатерина Мегедь