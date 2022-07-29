Контрольная тренировка лыжников. Соловьев и Рыгалина одержали победы, Степанова – 3-я, Ретивых – 5-й

Теги результаты сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Петр Седов Егор Сорин Сергей Волков Глеб Ретивых лыжероллеры Анастасия Кулешова (Седова) Майя Якунина Анастасия Смирнова Христина Мацокина Сергей Ардашев Денис Филимонов Алена Баранова Анастасия Фалеева Кристина Кускова Вероника Степанова Елизавета Шалабода Анастасия Рыгалина Илья Трегубов Никита Родионов Павел Соловьев Елизавета Пантрина (Бекишева) Егор Митрошин Лыжи

В Раубичах прошла контрольная тренировка групп тренеров сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина, Андрея Нутрихина и Петра Седова

Лыжероллеры 

Контрольная тренировка

Мужчины

1. Павел Соловьев

2. Никита Родионов

3. Егор Митрошин

4. Илья Трегубов

5. Глеб Ретивых

6. Данил Нелипа

7. Сергей Волков

8. Сергей Ардашев

9. Сергей Шаров

10. Денис Филимонов

Женщины

1. Анастасия Рыгалина

2. Елизавета Шалабода

3. Вероника Степанова

4. Анастасия Фалеева

5. Кристина Кускова

6. Екатерина Смирнова

7. Анастасия Кириллова

8. Майя Якунина

9. Алена Баранова

10. Анастасия Кулешова

11. Арина Каличева

12. Александра Кононова

13. Елизавета Пантрина

14. Христина Мацокина

15. Диана Соболева

16. Кристина Харитонович

17. Анна Грухвина

18. Екатерина Мегедь

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