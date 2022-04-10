Егор Сорин: «Ретивых будет тренироваться в моей группе, потому что у меня есть Филимонов, которой также тяготеет к спринтерским гонкам. По поводу Устюгова пока все не так однозначно»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, кто из лыжников будет тренироваться в его группе. 

– Уже есть предварительные наметки: кто останется в вашей группе? Кто придет к вам?

– Определенные наметки есть, но пока еще все находится в плане обсуждения. По поводу новых лыжников в моей группе тоже пока нет точного списка.

Могу лишь точно сказать, что в группе останутся Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева и Денис Филимонов.

– Вяльбе объявила, что к вам могут присоединиться Сергей Устюгов и Глеб Ретивых – как вы будете с ними работать? Будет ли в этом тренировочном процессе принимать участие Маркус Крамер?

– Да, есть предположение, что Глеб Ретивых будет тренироваться в моей группе, потому что у меня есть такой спортсмен, как Денис Филимонов, которой также больше тяготеет к спринтерским гонкам.

Наверное, им друг с другом будет полезно и интересно потренироваться. Надеюсь, что и я смогу найти к Глебу подход и предложить какое-то решение для большего развития его спринтерских качеств. 

Я склонен считать, что и в силу возраста Глеба нам нет смысла грезить какими-то мечтами создать конкуренцию лучшим дистанционщикам мира. От Глеба мы ждем только медалей, а завоевывать их у него получается только в спринтерских дисциплинах в международных гонках.

Конечно, мы будем продолжать и дистанционную подготовку, но с уклоном на спринт.

По поводу Сергея Устюгова пока не все так однозначно, потому что спортсмен хочет тренироваться по методике Маркуса Крамера. Хоть я и проработал несколько лет в группе Маркуса и как аналитик, и как второй тренер, за четыре года работы в своей группе мой подход к тренировочному процессу сильно изменился.

Но если мы говорим про централизованную подготовку Сергея, то реальнее всего это будет сделать у меня в группе. Подойдет ему эта подготовка или нет, мы должны будем обсудить с Маркусом. В этом вопросе мы с ним будем на связи, обменяемся тренировочными планами, все проанализируем.

Но окончательное решение, конечно же, будет принимать Сергей. В своем нынешнем статусе он сам может выбирать свой путь и ставить себе цели.

Сергей Устюгов не тот спортсмен, которого надо в чем-то убеждать, заставлять, стимулировать или побуждать к чему-то насильно. Он сам решит и попросит какой-то помощи или поддержки. А мы, конечно же, ему не откажем, – сказал Сорин. 

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