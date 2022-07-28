Норвежские лыжницы проведут два высотных сбора при подготовке к сезону

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам проведет два высотных сбора осенью.

Стиг Рюне Квеен – бывший тренер Петтера Нортуга, который недавно возглавил норвежскую женскую команду – считает подготовку в среднегорье залогом успеха.

Кроме того, норвежки планируют пребывание на высоте в Давосе, когда там будет проходить этап Кубка мира, а также, возможно, высотный сбор перед ЧМ-2023 в Планице.

Мужская сборная Норвегии не планирует тренироваться в среднегорье перед новым сезоном. Только Йоханнес Клэбо включил в свою подготовку пребывание в условиях высоты.