Остберг о тренировках вне сборной: «Важно не стать одиночкой, которая крутится как белка в колесе и не видит для себя лучших вариантов»

Двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флюгстад Остберг рассказала о своей подготовке к следующему сезону.

Ранее Остберг не попала в состав сборной Норвегии. Сейчас она тренируется под руководством личного тренера Терезы Йохауг Пола Гуннара Микельспласса.

«Это необычно. А также тоскливо и печально [находиться вне команды]. Я скучаю по ребятам и всему коллективу. Но себя не жалею.

Тебе кажется, что ты должен находиться там. Но мне стоит попытаться думать о том, что сейчас я должна взять на себя больше ответственности за собственный план. У меня есть тренер и есть с кем тренироваться. Важно не стать одиночкой, которая крутится как белка в колесе и не видит для себя лучших вариантов», – сказала Остберг.

Кроме тренера Микельспласса в команде лыжницы также есть врач, психотерапевт и диетолог. По словам Остберг, наблюдение за состоянием здоровья идет в соответствии с планом.

«У меня хорошее предчувствие. Хотелось бы пообещать себе и остальным, что все это сработает, что есть стопроцентная уверенность и что эти слова можно «высечь в камне». Но я не могу. Цель состоит в том, чтобы выйти на старт – и, когда я буду там, то хочу бороться за победу в гонке. Таков мой план», – добавила лыжница.

В сезоне-2020/21 Остберг не выступала из-за травмы ноги, а ранее испытывала проблемы с недостаточным весом. В сезоне-2021/22 Остберг вернулась к соревнованиям, но не вошла в состав команды на «Тур де Ски», так как не получила допуск по медицинским показаниям, а затем пропустила Олимпиаду в Пекине.