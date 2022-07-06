Маркус Крамер: «Некоторые спортсмены не хотели ехать на митинг в «Лужниках». Но таковы указания властей»

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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался об участии Александра Большунова и других российских спортсменов в митинге-концерте в «Лужниках».

18 марта Большунов посетил концерт «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Норвежка Тереза Йохауг заявила, что «приходит в ярость» при виде спортсменов «в первых рядах на митинге за Путина».

– Нам не нужно видеть то, что мы видели. У них нет выбора. Норвежским спортсменам повезло родиться там, где они родились. Они могут свободно говорить о чем угодно. В России все иначе. Йохауг легко говорить.

Я хочу, чтобы они вышли на старт. Но не знаю, что решит FIS. Все выглядит не очень хорошо.

– Разве не имеет значения то, что они являются символами российской армии?

– Конечно, имеет. Но когда вы говорите, что спортсмены едут на шоу в Москву, я знаю, что некоторые из них на самом деле не хотели туда ехать. Но таковы указания властей. Что они могут поделать? – сказал Крамер.

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