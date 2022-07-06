Калле Харварссон: «Многие думают, что я сказочно богат, но, пожалуй, можно заработать больше моего, если сидеть на кассе в супермаркете»

Шведский лыжник рассказал о том, сколько он зарабатывает денег в лыжных гонках.

«Многие думают, что я сказочно богат, но я отвечаю, что, пожалуй, можно заработать больше моего, если сидеть на кассе в супермаркете. Жаль, что тебе не достаются зарплаты НХЛ, если твое имя не Клэбо, Нортуг или Йохауг.

Я зарабатываю больше на спонсорах, чем на призовых. Какие-то сезоны было неплохо, у меня был подиумы «Тур де Ски» и общего зачета КМ, но нужно быть в тройке каждые выходные, чтобы сумма стала внушительной.

Я не досадую, потому что мне хватает, но это не так, что можно переезжать в Монако и задаваться вопросом, что делать со всеми этими деньгами», – сказал Халварссон.