Юлия Ступак: «Благодарна Бородавко за то, что он дал мне время для адаптации. Он видит во мне потенциал, где-то побаивается перегнуть, чтобы не напугать»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о переходе в группу .

Ранее она тренировалась под руководством Маркуса Крамера.

«Все меня спрашивают – зачем ты пришла именно в эту группу? Я с полной уверенностью отвечаю, что это был мой выбор. Я этого захотела, был осознанный выбор взрослого человека. На данный момент это сильнейшая группа в России, сильнейший тренер в России. У меня сомнений не было.

Нет такого, что я зря пришла или что-то пойдет не так. Это плохой знак, если у тебя на сердце неспокойно. Я очень быстро приняла это решение. Внутренняя борьба была до первого разговора с Юрием Викторовичем, потом он сказал, что такую нагрузку, как у Непряевой, не будет давать, он меня не обманул.

Находясь здесь, я очень благодарна за то, что он дал время для адаптации. Самый большой страх – прыгнуть с места в карьер, не разобравшись, не почувствовав, для меня важно освоиться. Он мне дает эту возможность. Я ему благодарна, мне кажется, это большая редкость.

Он видит во мне потенциал, где-то побаивается перегнуть, чтобы не напугать. Я очень чувствительный человек. Мне важно, чтобы был хороший контакт с тренером и в группе с ребятами. У нас доверительные отношения, у меня огромное уважение к человеку», – сказала Ступак.

«У Юрия Викторовича (Бородавко) надо большой упор делать на тренировки, в профессиональном спорте в принципе надо так делать, но у Бородавко нагрузки серьезнее, чем у Маркуса. По длительности также, но по интенсивности и силовой подготовке здесь намного выше уровень. Меня это не смутило.

Маркуса я не отпустила, мы на связи, но не как спортсмен и тренер, а как очень хорошие знакомые. Придя в эту группу, решила, что мой тренер – Юрий Викторович, я уже не буду поступать так, что и тут, и там послушала», – добавила лыжница.