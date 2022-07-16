«Спортсмена не волнует, какую страну он представляет. Мы просто хотим иметь возможность стать лучшими в мире». Вик Уайлд о предложении Терюшкова

высказался о предложении депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

«Слова господина Терюшкова о том, что спортсмен является каким-то «эгоистом» или «предателем», если он покидает свою страну, чтобы соревноваться, наивны.

Он никогда не был спортсменом, он не понимает жертв, на которые идут спортсмены ради своей карьеры. Он не понимает, что большинство спортсменов сделают все возможное, чтобы осуществить свои мечты.

Спортсмена не волнует, какую страну он представляет во время тренировок или соревнований. Мы просто хотим проверить себя, хотим иметь возможность стать лучшими в мире.

Быть лишенным этой возможности – это потраченная впустую карьера, даже потраченная впустую жизнь.

Теперь, конечно, каждый хочет соревноваться за свою родную страну, и в идеальном мире мы бы все это сделали. Но мы живем не в идеальном мире, поэтому иногда спортсменам приходится принимать сложные решения.

Если говорить обо мне, то я хочу выступать за Россию. Здесь люди ценят мои навыки, ценят то, чего я добился.

Так что, если бы дело дошло до соревнований за другую страну или отказа от соревнований вообще, я бы никогда не стал осуждать спортсменов за то, что они сменили спортивное гражданство.

Вместо того чтобы набрасываться на спортсменов, которые ушли или могут уйти, господин Терюшков должен попытаться посмотреть на происходящее с точки зрения спортсменов.

Проявите уважение к этим спортсменам и поддержку, и, возможно, когда все успокоится и россияне снова смогут соревноваться на мировой арене, наши спортсмены вернутся и с радостью представят свою родную страну», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду.

Депутат Терюшков о смене спортивного гражданства как госизмене: «Я не перегнул. В условиях СВО так должно быть. Спортсмен должен выступать за страну, а не за имя»