Крупицкая о том, как начала заниматься лыжами: «Смотрела биатлон, и очень понравились комментарии Губерниева. Попросила отвести меня в секцию»

Российская лыжница рассказала, что оценивает прошлый сезон как неудачный из-за болезней.

– Прошлый сезон получился для меня неоднозначным, рассчитывала на большее. В последний год в юниорской сборной мы проделали огромную работу с Артемием Владимировичем Гельмановым. А результаты были не те.

Но что теперь говорить, нужно было самой беречься. Коронавирусом переболела в Малиновке, из-за чего пропустила все гонки этапа Кубка России, а на последнем сборе в Сочи перед юниорским чемпионатом мира подхватила кишечную палочку и слегла на половину сбора.

В итоге пришлось отправляться домой и лечиться, а уже потом в Эстонию, откуда мы и отправились в Норвегию. Именно эта болезнь настолько сильно выбила меня из колеи, что восстановиться я не успела.

– Сильно расстроилась из-за этого? Ведь в сезоне-2020/21 ты настолько ярко блеснула, что казалось, теперь всех сверстниц будешь просто разрывать.

– У меня отношение к таким вещам философское, наверное. Жизнь ведь на юниорском первенстве мира не заканчивается, да и готовимся мы к чему-то большему, чем юниорские выступления.

– А как вообще ты в лыжи попала?

– Как сейчас помню, что мы смотрели с дедушкой биатлонную трансляцию, после чего я попросила отвести меня в секцию. Мне не столько биатлон понравился, сколько комментарии .

Мне очень зашел стиль его работы, он просто привлекает внимание к тому, что комментирует. Да мне и сейчас нравится, хотя многие его критикуют.

– Так ты же биатлон смотрела, а оказалась в лыжах.

– Ну да. Просто в ДЮСШ Выборгского района Санкт-Петербурга на тот момент не было биатлонной секции, да и набирали туда детей постарше, кажется. А мне всего 9 лет было.

В этом возрасте все равно стрелять нельзя, нужно учиться на лыжах бегать. Я попала к лыжному тренеру Мишарину Николаю Александровичу, и так в лыжных гонках и именно у этого тренера осталась. Он и сейчас моим личным тренером является, – сказала Крупицкая.

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