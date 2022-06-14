Дмитрий Губерниев: «Хочет Эвен Нортуг видеть российских лыжников или не хочет – от его хотелок ничего не меняется. Он не тот, на чье мнение нужно ориентироваться»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал норвежского лыжника Эвена Нортуга, который заявил, что не хочет видеть российских спортсменов на соревнованиях.

«Я хочу сказать, что у них зашкаливает уровень лицемерия: они могут в глаза говорить одно, а за глаза другое.

С отсутствием россиян у него появляется шанс пробиться в норвежскую основу, потому что он там не игрок основного состава, насколько я понимаю. Так что он тут еще преследует корыстные интересы.

В конечном счете ну сказал он и сказал. Он решения не принимает. Хочет он видеть российских лыжников или не хочет. От его хотелок ничего не меняется. Он не тот человек, на мнение которого нужно ориентироваться», – отметил Губерниев.

Эвен Нортуг: «Для лыжных гонок печально, если Россия не участвует в соревнованиях. Но я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников»